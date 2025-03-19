Уиткофф: Россия и США проработают детали перемирия на Украине в Джидде

Детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде (Саудовская Аравия), рассказал каналу Fox News спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Уиткофф заявил, что проработка деталей прекращения огня на Украине начнется в воскресенье в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

Он отметил, что в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным Дональд Трамп подчеркнул необходимость достижения прочного и долговечного мира. Россия поддержала этот подход, добавил он.

По словам спецпосланника, достигнутая договоренность по прекращению огня охватывает удары не только по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.

Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. МИД России заявил, что Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.