Посол Келин: Россия не стремится вновь стать частью G8

Россия не стремится вернуться в состав G8, так как страна состоит в других различных международных организациях.

Об этом сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин, беседуя с Channel 4.

«У нас нет стремления быть в составе «Большой восьмерки». Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других», — заявил дипломат.

Заявления о способности Европы сражаться с Россией назвали смехотворными

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пошутил на тему G7.

Американский лидер Дональд Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.