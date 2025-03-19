Посол Келин: Россия не стремится вновь стать частью G8
Россия не стремится вернуться в состав G8, так как страна состоит в других различных международных организациях.
Об этом сказал российский посол в Великобритании Андрей Келин, беседуя с Channel 4.
«У нас нет стремления быть в составе «Большой восьмерки». Мы состоим в крупной международной организации, в ООН, в ОБСЕ и всех других», — заявил дипломат.
Заявления о способности Европы сражаться с Россией назвали смехотворными
Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пошутил на тему G7.
Американский лидер Дональд Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.