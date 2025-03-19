Сенатор Косачёв назвал возвращением дипломатии диалог Путина и Трампа
Телефонные переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа стали шагом вперёд в вопросе взаимодействия двух стран.
Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
«Главное впечатление — диалог, а не два монолога... можно констатировать: дипломатия вернулась!» — подчеркнул он.
Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что после разговора Путина и Трампа мир стал более безопасным местом.