Сенатор Косачёв назвал возвращением дипломатии диалог Путина и Трампа

Телефонные переговоры главы российского государства Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа стали шагом вперёд в вопросе взаимодействия двух стран.

Об этом заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Главное впечатление — диалог, а не два монолога... можно констатировать: дипломатия вернулась!» — подчеркнул он.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что после разговора Путина и Трампа мир стал более безопасным местом.