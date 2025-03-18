Путин назначил Ирину Гехт врио руководителя Ненецкого автономного округа

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Ирины Гехт врио руководителя Ненецкого автономного округа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что указ уже был опубликован. Ранее Гехт занимала пост председателя правительства Запорожской области, а до этого она являлась первым замгубернатора Челябинской области. Кроме того, с 2014 по 2019 годы Гехт работала сенатором этого же региона.

Одновременно с этим, Путин подписал указ об освобождении с поста врио руководителя Ненецкого автономного округа Юрия Бездудного, который занимал эту должность с 2020 года. Ранее сам Бездудный объявил о переходе на другую работу.

Ранее Путин присвоил Герою России Белоглазову звание генерал-майора.