Трамп выступил с заявлением после разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал в соцсети Truth Social, что провел «очень хороший и продуктивный разговор» с главой России Владимиром Путиным.

Американский лидер подчеркнул, что договорился о немедленном прекращении огня в отношении энергоинфраструктуры между Россией и Украиной.

По его словам, Вашингтон и Москва будут быстро работать над заключением полноценного прекращения огня на Украине.

В Киеве оценили переговоры Путина и Трампа

Трамп констатировал, что ни Путин, ни Зеленский не желают продолжения противостояния на Украине.