Захарова прокомментировала демонтаж инсталляции «ZVO» у посольства США в Москве

Андрей Дуванов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж инсталляции «ZVO» у американского посольства в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве
© РИА Новости

Как заявила Захарова, рабочие просто «меняют лампочки, чтобы лучше было видно». Являются ли эти слова шуткой, дипломат не уточнила.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала она.

Ранее на Новинском бульваре в Москве начали демонтировать инсталляцию «ZVO», посвященную СВО. Инсталляция была установлена напротив посольства США. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, но рабочие рассказали, что буквы убирают временно.

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