Захарова прокомментировала демонтаж Z-инсталляций у посольства США в Москве

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала демонтаж инсталляции «ZVO» у американского посольства в Москве. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Как заявила Захарова, рабочие просто «меняют лампочки, чтобы лучше было видно». Являются ли эти слова шуткой, дипломат не уточнила.

«И про буквы перед американским посольством. Лампочки меняют. Чтобы виднее было», — написала она.

Ранее на Новинском бульваре в Москве начали демонтировать инсталляцию «ZVO», посвященную СВО. Инсталляция была установлена напротив посольства США. Официальных комментариев по этому поводу не поступало, но рабочие рассказали, что буквы убирают временно.