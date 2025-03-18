Путин и Трамп договорились оставаться в контакте по всем вопросам

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп договорились оставаться в контакте по итогам телефонного разговора. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам», — говорится в сообщении.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Харрисон Филдс в интервью NewsNation говорил, что Трамп перед разговором с Путиным был серьезно настроен на достижение мира на Украине. По его словам, Путин уважает Трампа, потому что «понимает, с кем имеет дело». Между президентом США и российским лидером «сложились очень хорошие рабочие отношения, в которых оба человека уважают друг друга», подчеркнул Филдс.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.