Разговор Путина и Трампа: главные заявления

Президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп во вторник, 18 марта, провели телефонные переговоры. «Рамблер» собрал основные высказывания.

Основные темы

Стороны обсудили международную повестку в целом, конфликты на Украине и Ближнем Востоке, спортивную тематику.

Устранение первопричин кризиса

Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.

Путин отметил, что следует учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

30-дневное перемирие

Российская сторона в контексте инициативы президента США о введении 30-дневного перемирия обозначила ряд существенных моментов. В частности, напомнила о необходимости обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения.

Также были отмечены «серьёзные риски, связанные с недоговороспособностью киевского режима, который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договорённости».

Ключевое условие для недопущения эскалации конфликта

В ходе беседы было подчёркнуто, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём — должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Судьба окруженных в Курской области бойцов ВСУ

Владимир Путин подтвердил, что российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и, в случае сдачи в плен, гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение согласно российским законам и нормам международного права.

Отказ от ударов по объектам энергетической инфраструктуры

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду.

Безопасность судоходства в Черном море

Президент России конструктивно отреагировал на высказанную Дональдом Трампом идею реализации известной инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Чёрного моря. Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договорённости.

Обмен пленными

Российский лидер проинформировал, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлён обмен пленными — 175 на 175 человек. Кроме того, в качестве жеста доброй воли будут переданы 23 получивших тяжелые ранения украинских военнослужащих, находящихся на излечении в российских медицинских учреждениях.

Экспертные группы

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом ряда предложений президента США. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

Ситуация на Ближнем Востоке

Владимир Путин и Дональд Трамп затронули ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря.

Стороны договорились предпринять совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.

Нормализация двусторонних отношений

Президенты выразили обоюдную заинтересованность в нормализации двусторонних отношений в свете особой ответственности России и США за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

В частности, был обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике.

Хоккейные матчи

Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.