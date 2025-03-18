В Белом доме анонсировали «огромные экономические сделки» с РФ

Достижение мира на Украине позволило бы РФ и США в том числе выйти на колоссальные экономические сделки, а также обеспечить геополитическую стабильность в мире. Об этом говорится в письменном заявлении Белого дома, распространенном по итогам телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Отмечается, что главы государств, наряду с прочим, высказались за улучшение отношений Москвы и Вашингтона. В Белом доме подчеркнули, что восстановление связей между странами имеет огромные плюсы. По его свидетельству, «это включает колоссальные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир» на Украине.

18 марта американский и российский лидеры провели второй официально подтвержденный разговор с момента возвращения Трампа в Белый дом. В Кремле накануне отмечали, что президенты затронут вопросы нормализации отношений двух стран. А Трамп заявил, что обсудит с Путиным ситуацию с размежеванием территорий и контроль над атомными электростанциями.

Путин дал команду военным после разговора с Трампом

Предыдущий телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся 12 февраля и продолжался почти полтора часа. Лидеры обсудили обмен гражданами России и США, ситуацию на Украине, ближневосточное урегулирование и двусторонние экономические отношения.