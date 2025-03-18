Путин назвал Трампу ключевое условие для урегулирования на Украине

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с главой США Дональдом Трампом назвал ключевое условие для недопущения эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учётом ряда предложений президента США.

Российская сторона подчеркнула, что ключевым условием для недопущения эскалации конфликта и работы в направлении его разрешения политико-дипломатическим путём —должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

Путин дал команду военным после разговора с Трампом

Президенты договорились оставаться в контакте по всем затронутым вопросам, отметили в пресс-службе.