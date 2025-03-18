Путин дал команду военным после разговора с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ряд ключевых вопросов международной повестки, в частности, ситуацию на Украине. Об этом пишет пресс-служба Кремля на официальном сайте.

Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, отметили в пресс-службе.

В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры.

Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду, пояснили в пресс-службе.

Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь.

Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнёрами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер.

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Российский лидер уточнил, что следует учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности.

Путин обозначил ряд существенных моментов в контексте инициативы резидента США о введении 30-дневного перемирия. Он уточнил, что необходимо обеспечить действенный контроль за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, остановить принудительную мобилизацию на Украине.