Фетисов: Путин «дал фантастический пас» на спасение человечества

Депутат ГД Вячеслав Фетисов сказал, что российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров с главой Соединённых Штатов «дал фантастический пас» на спасение человечества.

Соответствующее заявление было сделано в беседе с РИА Новости.

«Спорт всегда был и останется объединяющим фактором. Супер радует сегодняшняя новость. Владимир Владимирович дал фантастический пас на спасение человечества», — подчеркнул парламентарий.

18 марта президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп договорились об идее проведения матча КХЛ против НХЛ в России и в США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телефонные переговоры президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа, сказав, что это была «хоккейная шайба».

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк порадовался, что президент России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп затронули тему хоккея во время телефонного разговора.

В НХЛ отреагировали на идею проведения матчей между игроками НХЛ и КХЛ.