Раскрыты детали обсуждения Украины в разговоре Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональл Трамп продолжили откровенный обмен мнениями по Украине. Об этом сообщает Кремль в своем канале в Telegram.

«Лидеры продолжили подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины. Владимир Путин выразил признательность Дональду Трампу за стремление способствовать достижению благородной цели прекращения боевых действий и человеческих потерь», — отмечается в сообщении.

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Дополнительно уточняется, что стороны договорились продолжать совместные усилия по урегулированию вооруженного конфликта.