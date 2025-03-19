Путин утвердил новых судей в Ханты-Мансийском автономном округе

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении четверых судей в Ханты-Мансийский автономный округ – Югре. Об этом сообщила пресс-служба суда ХМАО.

Согласно указу №153 от 18 марта 2025 года, Владислав Тюленев назначен заместителем председателя Сургутского районного суда, Ксения Мишенькина займет должность судьи суда ХМАО – Югры.

Алёна Чернобривка назначена судьей Нижневартовского городского суда, а Андрей Щербинин – судьей Ханты-Мансийского районного суда.

Ранее "Свободная Пресса" сообщала об утверждении в должности временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Ирины Гехт.