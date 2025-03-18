В ООН заявили, что ценят контакты Путина и Трампа

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ООН ценит контакты российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, заявил заместитель официального представителя Генсека всемирной организации Фархан Хак.

ООН ценит поддержание контактов между лидерами России и США
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«Я думаю, что важным моментом в этом разговоре является то, что он состоялся. Для руководства Соединённых Штатов и Российской Федерации важно поддерживать связь друг с другом, и мы ценим это», — сказал он РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин завершил телефонный разговор с Трампом.

По данным NBC, беседа длилась более полутора часов.

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