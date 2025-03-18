Переговоры Путина с Трампом завершились

Переговоры президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом завершились. Об этом сообщает Белый дом, передает агентство Reuters.

Общее время телефонного разговора двух глав государств составило порядка 2,5 часов. При этом данные об итогах разговора различаются. В частности, корреспондент телеканала NBC News со ссылкой на Белый дом сообщил, что беседа политиков составила более 1,5 часов.

Трамп выступит по итогам разговора с Путиным