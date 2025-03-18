Захарова: странно было бы видеть внучку нациста Бербок председателем ГА ООН

Глава МИД Германии Анналена Бербок будет странно выглядеть на посту председателя Генеральной Ассамблеи ООН с учетом прошлого ее дедушки и 80-летия Великой Победы. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Странно будет видеть внучку нациста, которая гордится "подвигом деда", в год 80-летия Победы на посту председателя Генассамблеи", - отметила она.

Ранее агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ сообщило, что немецкий кабмин планирует выдвинуть Бербок кандидатом на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на 2025-2026 годы.