Захарова отреагировала на заявление Макрона о ядерном оружии

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что французский лидер использует тему ЯО в агрессивных целях, пишет РИА Новости.

Журналисты попросили дипломата прокомментировать высказывания главы Франции о размещении ЯО на границе с ФРГ в 2035 году.

«Это человек, который манипулирует темой ядерного оружия и явно использует её в агрессивных целях», — отметила Захарова.

Ранее Макрон сообщил, что на авиабазе в Люксей-ен-Бэн на границе с ФРГ будут размещены модернизированные истребители Rafale со сверхзвуковыми ядерными боеголовками.