Путин поручил кабмину проработать процедуру возвращения иностранных компаний

Владимир Путин поручил правительству обновить список ушедших из России зарубежных компаний и разработать процедуру их возвращения. При этом, как подчеркнул президент, желающие вернуться иностранные бренды не получат никаких привилегий и преференций, а власти будут действовать исключительно в интересах отечественного бизнеса.

По словам Путина, российские предприятия смогли воспользоваться уходом западных конкурентов, заняли свободные ниши на рынке и адаптировались к внешним ограничениям. Между тем глава государства призвал предпринимателей не ждать смягчения санкций даже на фоне потепления отношений Москвы с Вашингтоном. Наряду с этим президент поручил кабмину и ЦБ принять меры, чтобы избежать переохлаждения экономики. О чём ещё сказал Владимир Путин — в материале RT.

Правительству России нужно будет актуализировать перечень ушедших из страны зарубежных компаний и разработать процедуру их возвращения. Сам процесс необходимо сделать максимально прозрачным, а бизнес должен гарантировать «добросовестное и ответственное ведение дел» в РФ, заявил во вторник, 18 марта, президент Владимир Путин.

«Мы никого не выгоняли. Кто ушёл с нашего рынка, тот сам принял такое решение… В то же время Россия остаётся открытой страной. Кто хочет вернуться, пусть, пожалуйста, возвращается на конкурентной основе в рамках нашего правового поля», — сказал Путин во время выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как отметил глава государства, многие предприятия уходили с российского рынка «под политическим давлением элит своих стран», но при этом сохраняли персонал, технологии и передавали управление местному менеджменту. В то же время некоторые бренды «демонстративно хлопали дверью» и продавали свой бизнес с большим дисконтом либо вовсе саботировали работу собственных предприятий на территории РФ.

«На случай, когда ветер поменялся, они всё же оставили для себя лазейку: сохранили право выкупить бизнес обратно... Прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть», — подчеркнул президент.

По его словам, сегодня «рыночная ситуация уже другая». Так, бывшие зарубежные предприятия, контроль над которыми был передан отечественным управленцам, окрепли и повысили свою капитализацию, поэтому их стоимость ощутимо возросла.

Более того, многие российские компании воспользовались уходом иностранных конкурентов, заняли освободившиеся ниши и начали активно развиваться. Именно этим предприятиям государство будет давать преимущества при рассмотрении вопроса о возвращении зарубежного бизнеса, добавил Путин.

«Интересы российских компаний, предприятий, их сотрудников для нас будут всегда в приоритете… Если ниши западных компаний уже заняты российским бизнесом, то, как и говорил раньше, у нас в народе это говорят: поезд ушёл, привилегий и преференций для возвращающихся не будет», — добавил глава государства.

Как ранее заявлял президент, уже сейчас Москва в закрытом режиме ведёт переговоры по инициативе некоторых западных компаний о возможном возобновлении их работы в России. Впрочем, вернуться на рынок РФ им будет непросто, а требования для них станут жёстче, о чём в интервью RT говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Мы будем требовать гораздо большей локализации, гораздо больших инвестиций и более ответственного отношения к российскому потребителю... Многие компании, что называется, бросили российский рынок, бросили российского потребителя. Далеко не все выполнили свои обязательства, в том числе гарантийные. Поэтому мы будем принимать решение с учётом всего этого, но... конечно же, искать баланс между интересами нашего бизнеса, сделанными инвестициями и интересами потребителей», — пояснил министр.

Как рассказал RT вице-президент Ассоциации экспортёров и импортёров Артур Леер, зарубежные бренды понесли значительные финансовые потери после ухода с рынка РФ. Теперь на фоне наметившегося потепления отношений между Россией и США компании рассматривают возможность своего возвращения, чтобы компенсировать убытки.

«Российский рынок остаётся одним из крупнейших в мире. Это мощная экономика, ориентированная на потребление, с высокой адаптацией населения к зарубежным товарам и услугам. Ушедшие компании понимают, что упустили значительную часть прибыли, и теперь пытаются наверстать упущенное», — объяснил Леер.

Похожую точку зрения выразил экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. По его словам, многие организации рассчитывают на мирное урегулирование украинского кризиса и хотят вернуть утраченные позиции на российском рынке. Впрочем, эксперт также считает, что сделать это будет проблематично, так как активы целого ряда брендов были проданы местным инвесторам почти за бесценок.

«Вряд ли им удастся вернуть прежние активы, но работа в новом формате, например по франшизе, вполне возможна. При этом, на мой взгляд, западные компании, нанёсшие наибольший ущерб экономике и потребителям, должны заплатить не менее $1 млрд в российский бюджет просто за право выхода на наш рынок. Более того, чтобы избежать очередного ухода таких брендов в будущем, можно обязать их, например, выплатить налог на прибыль за те несколько лет, что они отсутствовали в России», — добавил собеседник RT.

В свою очередь, Артур Леер уверен, что зарубежному бизнесу и так больше не захочется уходить из России, поскольку компании уже увидели цену этого шага. Опыт последних трёх лет показал западным брендам, насколько велик риск подобных решений, считает специалист.

«Эти бренды не только понесли колоссальные потери, но теперь ещё и будут вынуждены заново инвестировать огромные средства в адаптацию и перезапуск своих бизнесов. Этот урок, безусловно, запомнится, и в будущем подобные шаги будут приниматься с гораздо большей осторожностью», — объясни Леер.

«Как было прежде, уже не будет»

Во время вступления на съезде РСПП Владимир Путин отметил устойчивость российских компаний к западным ограничениям. Всего, по словам президента, в отношении физических и юридических лиц страны уже действует почти 28,6 тыс. санкций. Тем не менее отечественный бизнес научился работать в этих условиях, адаптировался к ним и запустил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнёрами.

Глава государства при этом призвал предпринимателей не ждать смягчения западных рестрикций, а продолжать проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения и налаживать кооперацию с надёжными контрагентами. Как подчеркнул Путин, санкции стали частью нового этапа развития мировой экономики и «как было прежде, уже не будет».

«Санкции — это не временные или точечные меры, это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну… Даже если и будет с той стороны какой-то жест — мол, что-то там предполагают снять, ослабить, — можно ожидать, что найдётся другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колёса», — пояснил Путин.

При этом любопытно, что на фоне беспрецедентного числа санкций российская экономика уже второй год подряд растёт более чем на 4%. Это в несколько раз выше, чем в так называемых развитых странах, которые изначально и вводили ограничения против Москвы.

«Напомню только: в 2024 году рост ВВП еврозоны составил 0,9%, «Большой семёрки» (почему она большая — непонятно. Что там большого? Куда ни посмотришь — на карте не видно никого), так вот у этой «семёрки» — 1,9% рост, а БРИКС — 4,9%. В России два года подряд — и в прошлом, и в позапрошлом — 4,1%», — рассказал глава государства.

Тем не менее на фоне сохранения высоких процентных ставок темпы роста российского ВВП сейчас начали постепенно замедляться. В этой связи президент поручил правительству и Центробанку принять меры, чтобы избежать переохлаждения экономики.

«Надо, чтобы на практике… не было такого излишнего охлаждения, как в криокамере, а потихонечку чтобы всё было… Нужно сделать так, чтобы обрушения, лишней заморозки не было. Тонкая вещь, но, надеюсь, это получится», — добавил Владимир Путин.

Напомним, в 2023 году экономика России начала активно восстанавливаться после санкций, но в определённый момент из-за нехватки рабочей силы производство перестало успевать за внутренним спросом. Это начало приводить к удорожанию многих товаров и услуг, в результате чего к концу 2024-го годовая инфляция в стране ускорилась до 9,5%.

Для её сдерживания ЦБ поднял ключевую ставку до рекордного уровня — 21% годовых. Как ожидается, за счёт удорожания кредитов и увеличения доходности депозитов население и бизнес начнут реже брать займы, меньше тратить и больше сберегать. В результате общая экономическая активность должна снизиться — и спустя определённое время ценовое давление ослабнет, а инфляция вернётся к целевым 4%.

Как ранее отмечал Владимир Путин, в текущем году руководство страны ставит перед собой задачу «несколько приземлить» темпы экономического роста — до 2—2,5%. По мнению главы государства, такая «мягкая посадка» позволит затормозить инфляцию и сохранить макроэкономическую устойчивость. Похожую точку зрения в интервью RT выразил и глава ВТБ Андрей Костин.