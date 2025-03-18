Германия нашла новое место работы для Бербок

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Германия хочет выдвинуть уходящую с поста главы МИД ФРГ Анналену Бербок председателем Генеральной ассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщает Tagesschau со ссылкой на источники.

Германия нашла новое место работы для Бербок
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«По информации из правительственных кругов (...) правительство ФРГ намерено выдвинуть политика из партии "Зеленые" в качестве кандидата от Германии на пост председателя Генеральной Ассамблеи ООН на сессии 2025-2026 годов», — отмечается в материале.

Данная новость была прокомментирована официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Она ответила РИА Новости, что ей представляется странным выдвижение человека, чей дед был нацистом, на должность подобного уровня.

9 февраля прошлого года издание Bild со ссылкой на исторические документы сообщило, что дед Бербок был убежденным нацистом и служил офицером вермахта. При этом уточняется, что старшие члены семьи долгое время скрывали эту информацию от нее.

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