Россия упрекнула Макрона в манипулировании темой ядерного оружия

Президент Франции Эммануэль Макрон манипулирует темой ядерного оружия и использует ее в агрессивных целях. Об этом заявил МИД РФ, комментируя слова французского лидера о размещении истребителей Rafale с ядерными боеголовками на границе с ФРГ, передает РИА Новости.

18 марта Макрон сообщил, что французские многоцелевые истребители Rafale с ядерными боеголовками разместят на границе с Германией.

5 марта Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.