Госдума досрочно прекратила полномочия двух депутатов

Госдума досрочно прекратила полномочия депутатов Антона Басанского и Дмитрия Исламова. Это связано с их переходом на работу в Правительство. Соответствующие постановления приняты на пленарном заседании Госдумы 18 марта.

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«Комиссией подготовлен проект постановления о досрочном прекращении полномочия депутата Государственной Думы Басанского Антона Александровича в связи с его назначением статс-секретарем — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики», — сказал на пленарном заседании первый заместитель председателя Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, и мандатным вопросам Эрнест Валеев.

Что касается Дмитрия Исламова, то он назначен статс-секретарем — заместителем министра энергетики.