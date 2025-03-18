Журналист Зарубин заявил, что проходит телефонный разговор Путина и Трампа

Тележурналист Павел Зарубин заявил, что уже должен начаться телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Об этом он сообщил в своем телеграм-канале, опубликовав видео из Кремля.

«Как анонсировала и российская сторона, и американская сторона в эти минуты должен идти телефонный разговор президентов России и США. Итогов разговора сейчас без преувеличения ждет весь мир», – сказал Павел Зарубин.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что телефонный разговор глав государств ожидается с 16.00 до 18.00 по московскому времени. Он отметил, что много вопросов уже были согласованы в ходе состоявшихся ранее обсуждений, «но многое предстоит согласовать».

В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на чиновника Белого дома сообщал, что Путин и Трамп могут обсудить, в том числе, возможность личной встречи.