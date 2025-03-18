Медведев призвал «отточить до блеска» институт иноагентов в России

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев на итоговой коллегии Минюста призвал «отточить до блеска» институт иноагентов в стране.

По словам Медведева, в применении инструментов закона об иностранных агентах и отстаивании государственных интересов стоит «отринуть ложный стыд».

«Уверен, что наши коллеги, депутаты Государственной думы, и сенаторы, и правительство России способны этот институт отточить до блеска», — цитирует его РИА Новости.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил расширить категорию иноагентов новыми критериями.

Он также предложил ввести заочные судебные разбирательства для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России.