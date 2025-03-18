Путин 19 марта выступит на коллегии Генпрокуратуры

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что завтра выступит на коллегии Генпрокуратуры и поднимет вопрос о необходимости защищать российский бизнес.

"Я же все время говорю на всех коллегиях, завтра, по-моему, Генпрокуратура, там буду говорить: необходимо защищать интересы российского бизнеса, нужно делать все для того, чтобы правовая система способствовала тому, чтобы бизнес шел именно сюда, ничего не боялся, чтобы судебная система была независимой, эффективной, работающей. Нам много еще чего нужно сделать", - отметил глава государства, выступая на съезде РСПП.