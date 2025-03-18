Путин сообщил, что у западных партнеров надо брать все лучшее, но не копировать

Газета.Ru

Российской Федерации необходимо брать у западных партнеров все лучшее, но не копировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин сообщил, что у западных партнеров надо брать все лучшее, но не копировать
© ТАСС

Путин подчеркнул, что власти понимают преимущества западных партнеров в области организации производства и в сфере высоких технологий. В связи с этим «надо к этому относиться с уважением и все лучшее брать, но не копировать», добавил российский лидер.

В феврале спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. По его словам, это было бы положительным и хорошим событием после окончания боевых действий.

В свою очередь министр экономики и развития России Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, которые захотят вернуться после завершения специальной военной операции, будут пересмотрены. Решение по каждой отдельной компании, подчеркнул он, будет приниматься индивидуально.

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