Путин сообщил, что у западных партнеров надо брать все лучшее, но не копировать

Российской Федерации необходимо брать у западных партнеров все лучшее, но не копировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Путин подчеркнул, что власти понимают преимущества западных партнеров в области организации производства и в сфере высоких технологий. В связи с этим «надо к этому относиться с уважением и все лучшее брать, но не копировать», добавил российский лидер.

В феврале спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что Соединенные Штаты рассчитывают на возвращение американского бизнеса в Россию при достижении договоренностей по Украине. По его словам, это было бы положительным и хорошим событием после окончания боевых действий.

В свою очередь министр экономики и развития России Максим Решетников сообщил, что требования для иностранных компаний, которые захотят вернуться после завершения специальной военной операции, будут пересмотрены. Решение по каждой отдельной компании, подчеркнул он, будет приниматься индивидуально.