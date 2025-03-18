Президент России Владимир Путин «спас жизнь» американскому лидеру Дональду Трампу, когда сказал, что РФ поддерживает Камалу Харрис на выборах президента США. Об этом заявил журналистам российский философ и политолог Александр Дугин после презентации своей книги «Революция Дональда Трампа. Порядок великих держав», пишет РИА Новости.

По его словам, если бы Путин выразил поддержку Трампу на выборах, то республиканца «точно уже бы» ликвидировали.

«Он просто спас ему жизнь, когда поддержал Харрис. Это, мне кажется, абсолютно правильный ход настоящего стратега… Трамп обязан ему (Путину — прим. ред.) жизнью за то, что он поддержал Харрис», — сказал Дугин.

6 сентября во время Восточного экономического форума глава российского государства с иронией прокомментировал выборы в США. Он сказал, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

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Позже глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин пошутил, когда заявил, что Москва поддерживает Харрис на выборах президента США. По его словам, российский президент не видит особой разницы ни в отношении нынешней избирательной кампании, ни в отношении будущих избирательных кампаний в США на длительный период, так как там многое решает не президент, а «глубинное государство».