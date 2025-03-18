Путин: Запад найдет способ "вставить палки в колеса"

Западные страны найдут любой другой способ "вставить палки в колеса" и попытаться "поддавить" Россию даже в том случае, если появятся предложения ослабить или снять какие-то санкции против нее. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Он подчеркнул, что Запад уже не стесняется и открыто угрожает Москве новыми санкционными пакетами, "штампуя их один за другим".