Путин чуть не выругался, говоря о попрании Западом правовых норм

Президент РФ Владимир Путин прибег к эвфемизму, комментируя пренебрежение Западом нормами права в экономике и политике.

"Я, кстати, в политической сфере давно это заметил, не буду сейчас фамилии [западных политиков] называть, вот обсуждают какой-то политический вопрос, [говорят]: "Делаем так". Извините, блин! Я иногда говорил [западным визави] - но так же нельзя, это противоречит [нормам]. "Ну ничего, что противоречит, так целесообразно". Вот и все", - рассказал Путин на съезде РСПП.

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По его словам, то же самое касается экономики, на Западе все замораживают и отбирают, "грубо, нецивилизованно".