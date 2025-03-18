Медведев призвал навести порядок в деятельности коллекторов

Зампредседателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев высказался о рекламе коллекторских агентств. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время заседания коллегии министерства юстиции России Медведев заявил о необходимости «навести порядок» в сфере рекламы работы коллекторов. Кроме того, он также зачитал одно из объявлений с предложением коллекторских услуг.

«Вот пожалуйста, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: "Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера, если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга. <...>". Это публичное объявление. По поводу того, где тоже нужно, на мой взгляд, наводить порядок. Но это не только и, наверное, даже не столько проблема Минюста, хотя и Минюст свою лепту сюда тоже способен, мне кажется, внести», — заявил он.

Ранее Медведев заявил о возможности войны с НАТО.