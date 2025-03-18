Медведев призвал навести порядок в деятельности коллекторов

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает, что необходимо навести порядок в методах, применяемых в работе коллекторов.

Такое мнение он высказал, выступая на итоговой коллегии Министерства юстиции.

"Выскочил сюжет такой, как у нас рекламируют деятельность коллекторов. Читал, просто удивлялся: "Если должник договороспособен, ему предлагаются пути разрешения долговой ситуации через нашего кредитного брокера. Если же должник недоговороспособен, применяются специальные меры по принуждению должника к возврату долга", - процитировал Медведев.

Он акцентировал внимание на некоторых деталях в работе коллекторов.