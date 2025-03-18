Российский лидер Владимир Путин дал комментарий по поводу слов своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова о том, что его разговор с американским президентом Дональдом Трампом должен состояться в шесть часов вечера.

— Не слушайте его, у него работа такая, — цитирует заявление главы РФ Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

О том, что телефонные переговоры лидеров стран готовятся на вторник, Песков сообщил 17 марта. Однако ключевые темы, которые будут обсуждать Путин и Трамп, пресс-секретарь раскрывать не стал.

По данным телеканала CNN, который ссылается на чиновника из Белого дома, главы государств в ходе грядущего телефонного разговора могут затронуть тему личной встречи. Главной целью американской стороны в ходе общения с Путиным является обеспечение договоренности касаемо уступок, на которые готова пойти Россия.

В Совфеде высказались о важности телефонного разговора Путина и Трампа

На фоне грядущего разговора Киев и их европейские коллеги предполагают, что соглашение по Украине будет подписано на условиях Москвы. О чем могут говорить главы государств и получится ли прийти к общему знаменателю хотя бы в одном из вопросов, разбиралась «Вечерняя Москва».

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