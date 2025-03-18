Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей пошутил о G7.

«Напомню, в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил 0,9%, «Большой семёрки». Почему она большая, непонятно. Там куда ни посмотришь — на карте не видно», — сказал он.

Путин назвал число введенных против России санкций

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил за восстановление G8 с участием России.