Путин рассказал об экономическом соперничестве в мире

Новая спираль экономического соперничества раскручивается в мире, глобальная конкурентная борьба обострилась, заявил президент России Владимир Путин в рамках выступления съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Видеотрансляция ведется на сайте РСПП.
По его словам, глобальная конкурентная борьба обострилась, она приобретает изощренный и непримиримый характер.
В нынешних условиях «неловко вспоминать» про нормы и правила Всемирной торговой организации, которые когда-то активно продвигались Западом, считает Путин.
Он добавил, что подобные правила продвигались в то время, когда были выгодны государствам Запада, а когда стали не выгодны — ситуация начала меняться.
До этого Путин на открытии ежегодного съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) заявил, что власти РФ добьются нужного результата в экономике страны.
Также Путин потребовал сдержать инфляцию в стране.
По его словам, «необходимо сдержать инфляцию, обеспечить низкую безработицу».