Госдума приняла проект о переподготовке преподавателей

Переподготовка и повышение квалификации педагогов должны проводиться исключительно в государственных образовательных учреждениях. Этому посвящен законопроект, который Госдума приняла в первом чтении.

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Авторами законопроекта выступили вице-спикер Госдумы Петр Толстой, председатель комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых и первый заместитель председателя комитета палаты по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Согласно тексту инициативы, дополнительное профессиональное образование для педагогов должно проводиться в государственных и муниципальных образовательных организациях, а также в образовательных организациях, расположенных на федеральной территории "Сириус", в инновационном центре "Сколково" и на территориях инновационных научно-технологических центров.

Кроме того, законопроект предусматривает, что повышение квалификации по направлению работодателя должно осуществляться строго по профилю педагогической деятельности.

"Мы хотим сделать так, чтобы наши педагоги качественно обучали школьников, ведь это залог всей системы высшего образования", - пояснил Александр Мажуга.

Ранее председатель ГД Вячеслав Володин назвал недопустимым, что диплом о переподготовке педагоги могут "просто купить в интернете". По его словам, переподготовка должна быть полноценной и осуществляться в государственных и муниципальных образовательных организациях.