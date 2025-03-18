В отношении России ввели 28585 санкций, что кратно превышает ограничительные меры в отношении всех остальных стран.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Москве 18 марта.

«В отношении российских юридических и физических лиц введено 28595 санкций, это больше, чем против всех остальных вместе взятых», – подчеркнул глава государства.

Вместе с тем Владимир Путин отметил, что санкции – это не временные меры. По его словам, ограничения – это механизм стратегического давления на Россию.

«У конкурентов всегда будет стремление ослабить Российскую Федерацию», – заключил президент.

РФ расширила санкции против граждан ЕС

Ранее Министерство иностранных дел РФ ответило на 16-й пакет санкций, введенный Европейским союзом. По ограничения попали представители силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций и граждан стран ЕС, представителях евроструктур и госорганов стран Евросоюза и других лиц.