Путин приехал на съезд РСПП

Президент РФ Владимир Путин прибыл на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

В мероприятии принимают участие крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса со всей России, руководители министерств и ведомств. По завершении съезда Путин проведет отдельную встречу с членами бюро РСПП (на него возложено оперативное руководство деятельностью союза).

РСПП представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. В союз входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливо-энергетический комплекс, строительство и химическое производство.

Путин ежегодно принимает участие в съезде РСПП. Как правило, он выступает с речью о ситуации в экономике и общается с предпринимателями, отвечая на волнующие их вопросы.