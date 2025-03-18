Россия осудила возобновление военной операции Израиля в Газе

Российские власти «с глубоким сожалением» восприняли решение Израиля возобновить боевые действия в секторе Газа и призвали стороны конфликта возобновить переговоры. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В сообщении МИД отмечается, что Россия решительно осуждает любые действия, которые ведут к гибели мирных граждан и разрушению социальной инфраструктуры.

«Как показывает опыт, силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно», - подчеркнули российские дипломаты.

Москва призвала Израиль и ХАМАС вернуться к переговорному процессу, чтобы выработать «взаимоприемлемое компромиссное решение проблемы удерживаемых лиц». Это позволило бы обеспечить устойчивую нормализацию ситуации в Газе и начать полномасштабное восстановление региона, подчеркнули в МИД РФ.

Израильская армия нанесла десятки авиаударов по сектору Газа в ночь на 18 марта, положив конец двухмесячному прекращению огня. По данным медицинских служб Газы, жертвами ударов стали более 300 человек, сотни получили ранения.

В Армии обороны Израиля заявили, что начали атаки, так как члены ХАМАС планировали нападения на Израиль и пытались перегруппироваться. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что боевые действия возобновились из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении перемирия и освобождении заложников. В Газе все еще остаются 59 израильских заложников.