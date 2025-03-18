Глава РФПИ анонсировал встречу с Илоном Маском

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что в ближайшее время встретится главой Департамента эффективности правительства (DOGE), американским предпринимателем Илоном Маском. Как сообщает РИА Новости, об этом он сказал в кулуарах ежегодного съезда РСПП.

Как сообщает ТАСС, Дмитриев заявил, что с Маском будут обсуждаться перспективы сотрудничества России и США в космосе. Он назвал бизнесмена «уникальным лидером», который нацелен на то, чтобы «человечество вместе двигалось вперед».

Ранее глава РФПИ предложил Маску направить совместную миссию России и США на Марс в 2029 году. Он напомнил, что в 2025 году будет 50 лет с первого международного полета в космос в рамках миссии СССР и США «Союз» — «Аполлон». Глава DOGE в ответ заявил, что его цель — сделать так, чтобы каждый человек при желании мог отправиться на Марс.