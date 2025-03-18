Глава налоговой службы пришел на съезд РСПП на костылях и пошутил

Глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров, появившись на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) на костылях, пошутил о сложном процессе сбора налогов. Диалог с ним привел в своем Telegram-канале журналист Александр Юнашев.

Он поинтересовался у налоговика, идущего с помощью костылей, что с ним произошло.

«Налоги собираем», - пошутил Даниил Егоров, отметив, что «тяжело – не то слово».

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей открылся сегодня, в нем примут участие более тысячи человек, в том числе крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, руководители министерств и ведомств. Ожидается, что на мероприятии выступит президент России Владимир Путин.