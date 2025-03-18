В Кремле раскрыли последствия грядущего разговора Путина и Трампа

Разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа является частью кропотливой работы по налаживанию двусторонних отношений, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что называть переговоры Путина и Трампа «новой Ялтой» неверно. Об этом сообщает РИА Новости.

«Новая Ялта» - отсылка к Ялтинской конференции, посвященной установлению мирового порядка после Второй мировой войны. По словам Пескова, предстоящие переговоры не затронут темы глобального переустройства, передает ТАСС. Песков подчеркнул, что эмоциональные ожидания от разговора понятны, но эта беседа будет лишь одним из разговоров в цепи контактов по украинскому урегулированию.

«Это сложная кропотливая работа… а всё остальное - это уже домыслы», - заявил пресс-секретарь Путина.

В Кремле раскрыли, в какое время созвонятся Путин и Трамп

Ранее в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Трампа пройдут с 16:00 до 18:00 по московскому времени 18 марта. Президенты обсудят украинское регулирование и вопросы нормализации двусторонних отношений.

Трамп заявлял, что в повестку его переговоров с Путиным войдет Запорожская АЭС и «раздел определенных активов». В Кремле не стали «забегать вперед» и раскрывать темы беседы.