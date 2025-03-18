Если США захотят продолжения конфликта на Украине, то ВС России готовы отстаивать интересы страны, считает первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

«Если они захотят продолжения войны, то наши Вооружённые силы готовы отстаивать интересы своей Родины», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».

Так он прокомментировал возобновление поставок вооружения Вашингтоном Киеву.

Сенатор отметил, что не понимает, зачем «накачивать» оружием и разведданными Украину, если и в США, и в России сейчас обсуждают мирное урегулирование.

Владимир Джабаров ранее выразил мнение, что ЕС хочет затянуть конфликт на Украине и втянуть в него Соединённые Штаты.