Госдума приняла поправку об эксперименте по ОГЭ только в трех регионах России

Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область будут участвовать в эксперименте с ОГЭ. Соответствующую поправку одобрили депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 марта.

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Изначально эксперимент предполагалось провести в пяти субъектах Российской Федерации, но впоследствии перечень расширили до 12.

Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых напомнила, что законопроект был принят в первом чтении 12 февраля.