Госдума приняла поправку об эксперименте по ОГЭ только в трех регионах России
Москва, Санкт-Петербург и Липецкая область будут участвовать в эксперименте с ОГЭ. Соответствующую поправку одобрили депутаты Госдумы на пленарном заседании 18 марта.
Изначально эксперимент предполагалось провести в пяти субъектах Российской Федерации, но впоследствии перечень расширили до 12.
Председатель Комитета Госдумы по просвещению Ирина Белых напомнила, что законопроект был принят в первом чтении 12 февраля.
«Во втором чтении 5 марта было дано время для того, чтобы обсудить с Правительством необходимые моменты, чтобы пилотный проект прошел качественно. Эта неделя была посвящена обсуждению, и в результате обсуждения 17 марта в комитет поступило письмо от министерства просвещения с выводом о том, что к проведению пилотных мероприятий готовы три региона», — указала депутат.