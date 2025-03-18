Новичков объяснил обращение касательно возможности признания Урганта иноагентом

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков объяснил в беседе с RT, почему обратился в Минюст с просьбой рассмотреть возможность признания телеведущего Ивана Урганта иноагентом.

«Это не первый раз, когда я эту тему поднимал в отношении господина Урганта. По сути дела, он стал символом ждунов и молчунов, которые затаились где-то за границей, неизвестно, чем занимаются и ждут окончания СВО, чтобы вернуться дальше стричь купоны в Российской Федерации. Но последняя информация, почему меня она взбудоражила, потому что появилась новость о том, что он ещё и как ИП зарегистрировался на территории одного из недружественных государств. Собственно, это является, на мой взгляд, прямым основанием нахождения под иностранным влиянием, под иностранным финансированием, а это и есть признаки иностранного агента», — считает парламентарий.

Поэтому, как объяснил депутат, он решил обратиться в Минюст с просьбой провести проверку.

«Поэтому я посчитал своим долгом обратить на это внимание уважаемого министра юстиции, чтобы ещё раз обратились, посмотрели на этого гражданина. Если он по-прежнему, кстати, сохраняет российский паспорт, мы же не знаем, что у него там в карманах. И, собственно, если так, то давайте исходить из буквы закона», — заключил собеседник RT.

Ранее стало известно, что в Госдуме попросили рассмотреть возможность признания Урганта иноагентом.