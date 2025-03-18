Депутаты Госдумы поздравили жителей Крыма и Севастополя с воссоединением с РФ

На пленарном заседании 18 марта депутат Госдумы, стоя, аплодисментами поздравили всех жителей Крыма и Севастополя с 11-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией.

Об этом сообщила пресс-служба Госдумы.

«На пленарном заседании депутаты Государственной Думы, стоя, бурными аплодисментами поздравили всех жителей Крыма и Севастополя с 11-й годовщиной воссоединения Крыма с Россией», — говорится в сообщении.

В феврале 2014 года на Украине произошел государственный переворот. В начале марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли Декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также обратились к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить регионы в состав России.

После проведения референдума, в ходе которого 97 процентов избирателей Крыма и 95,6 процента — Севастополя проголосовали за вступление в состав России, 18 марта 2014 года был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.