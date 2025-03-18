Матвиенко проведет пленарное заседание Невского конгресса

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет ключевое мероприятие Невского международного экологического конгресса - пленарное заседание на тему "Экология новой реальности: вызовы и возможности", указывается в сообщении на сайте СФ.

"Сформирована архитектура деловой программы XI Невского международного экологического конгресса. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание "Экология новой реальности: вызовы и возможности", которое проведет председатель Совета Федерации, председатель Совета Межпарламентской ассамблеи государств - участников СНГ Валентина Матвиенко", - следует из сообщения.

Первый вице-спикер СФ Андрей Яцкин подчеркнул, что деловая программа включает десять круглых столов и обширную молодежную повестку. Предусмотрен обмен передовым опытом в сфере защиты окружающей среды, сохранения природных ресурсов и эффективного управления ими, а также обсуждение практических подходов к экологической трансформации мегаполисов, говорится на сайте СФ.

Отмечается, что мероприятие объединит более 1,2 тыс. участников, включая представителей международных структур, деловых кругов, научного сообщества и общественных организаций, а также руководителей национальных профильных министерств и парламентов.

Участники конгресса обсудят также продовольственную безопасность в условиях изменения климата, вопросы экологии недропользования, низкоуглеродные решения для развития зеленой экономики, развитие экотуризма, роль женщин в достижении экологического благополучия. Также в повестке - заседание комиссии Государственного совета РФ по направлению "Экологическое благополучие", на котором обсудят вопросы социально-экономического развития регионов, реализации Федеральной научно-технической программы в области экологического развития.

Организаторами Невского экологического конгресса, который пройдет 22-23 мая 2025 года в Санкт-Петербурге, являются правительство РФ, Совет Федерации, Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Межпарламентская ассамблея СНГ. Оператором мероприятия выступает Росконгресс.