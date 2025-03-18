Песков объяснил, почему встреча Путина с бизнесом будет закрытой

Встреча президента РФ Владимира Путина с бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) будет по традиции закрытой, чтобы все ее участники могли вести дискуссию свободно.

Это пояснил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Будет в закрытом режиме, как обычно Путин это делает, встреча с членами бюро РСПП. Это специально всегда проводится в закрытом режиме, чтобы и представители бизнеса, и представители власти могли свободно и откровенно обсуждать все проблемы, вопросы, которые есть на повестке дня", - указал он.

РСПП представляет интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне. В союз входят более 100 отраслевых и региональных объединений, представляющих ключевые секторы экономики, в том числе машиностроение, инвестиционно-банковскую сферу, топливно-энергетический комплекс, строительство и химическое производство. На бюро возложено оперативное руководство деятельностью союза.