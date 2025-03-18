В Кремле высказались о связи послания Путина Федеральному собранию с переговорами с США
Кремль не увязывает дату послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию с переговорами с США.
Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.
«Послание Федеральному собранию это совсем другая тема, которая никаким образом не связана ни с внешней конъюнктурой, ни с другими вопросами», — ответил он на вопрос журналистов о связи этих событий.
Представитель Кремля также сообщил, что дата оглашения послания на данный момент не установлена.