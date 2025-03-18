В Кремле раскрыли, в какое время созвонятся Путин и Трамп

Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник.

Об этом пишет РИА Новости.