В Кремле раскрыли, в какое время созвонятся Путин и Трамп
Разговор президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа состоится с 16.00 до 18.00 по московскому времени, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Разговор американского и российского лидеров намечен на вторник.
Об этом пишет РИА Новости.
"Это действительно будет 16.00 до 18.00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение... в Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о времени проведения телефонного разговора Путина и Трампа.