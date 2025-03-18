Путин: лидерство РФ в области химии зависит от решения стратегически важных задач

Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Международного форума "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес", отметив, что технологическое и химическое лидерство России во многом зависит от решения стратегически важных задач, обсуждаемых на форуме.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"В центре повестки нынешней встречи - творческая, открытая дискуссия по ключевым аспектам реализации национального проекта "Новые материалы и химия", который стартует в 2025 году и нацелен на создание производств полного цикла, разработку современных инновационных материалов, поддержку мало- и среднетоннажной химии, подготовку квалифицированных кадров. Подчеркну, от эффективного решения этих стратегически важных задач во многом зависит положение дел в химической отрасли и в целом технологическое лидерство России, ее промышленный, экономический суверенитет", - говорится в телеграмме.

Глава государства отметил, что форум, собирающий представителей органов власти, деловых и экспертных кругов, по праву считается авторитетной площадкой для обсуждения актуальных проблем, связанных с развитием отечественной химической отрасли, повышением ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности.

Президент выразил уверенность в том, что участники форума выйдут на конкретные предложения и инициативы, которые найдут практическое воплощение, послужат ярким примером плодотворного взаимодействия государства, науки и бизнеса в интересах Отечества и народа. Также Путин пожелал участникам и гостям мероприятия успешной работы и всего наилучшего.

VI Международный промышленный форум "Ресурсы роста. Химия для жизни: государство и бизнес" проходит с 18 по 20 марта 2025 года в Москве. Форум ориентирован на механизмы государственной поддержки отрасли, создание промышленного суверенитета России в области производственного оборудования и сырья.